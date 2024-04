Arrecadação federal de fevereiro bate recorde e soma mais de 186 bilhões Houve um aumento superior a 12% na comparação com fevereiro de 2023.

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A arrecadação federal bateu recorde, no mês passado, e chegou a soma de 186 bilhões e 500 milhões de reais. É o maior valor para fevereiro dos últimos 30 anos. O valor contabiliza arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas. Houve um aumento superior a 12% na comparação com fevereiro de 2023. Para a Receita Federal, medidas aprovadas pelo congresso no ano passado contribuíram para valor recorde de receitas.