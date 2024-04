Assista à íntegra da 1ª edição JR 24 Horas desta terça-feira (2) Justiça nega prisão de motorista de carro de luxo que se envolveu em acidente com morte em SP

Nesta edição do JR 24 Horas, veja que a Justiça de São Paulo negou a prisão de motorista de carro de luxo que se envolveu em acidente com morte na capital paulista. E ainda: população carcerária no Brasil cresce 21% em sete anos.