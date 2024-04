Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (3) Forte terremoto deixa mortos e mais de mil feridos em Taiwan. Mortes por dengue explodem no Brasil.

Autoridades de Taiwan buscam por sobreviventes, após um terremoto de magnitude 7,4 graus atingir o país. Ao menos nove pessoas morreram e mais de mil ficaram feridas. Um vídeo mostra o momento em que um prédio cedeu parcialmente e levantou uma poeira, que encobriu ao menos dois carros. O tremor também provocou deslizamentos de terra, que deixaram estradas intransitáveis. No estúdio de um canal de notícias na capital Taipei, os equipamentos balançaram durante uma programação ao vivo e a apresentadora chegou a se apoiar no telão para não cair. Veja também nesta edição do JR 24 Horas: Mortes por dengue explodem no Brasil.