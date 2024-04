Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quinta (14) Veja também: Casal que chefiava facção do Pará é preso no Rio de Janeiro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Depois da alta no preço dos alimentos registrada pelo IBGE no mês passado, o presidente Lula convocou uma reunião com ministros. O Palácio do Planalto prevê uma redução de 20% no preço do arroz até o mês de abril. Veja também: Casal que chefiava facção do Pará é preso no Rio de Janeiro.