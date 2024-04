Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (22) Após áudios vazados com críticas a Alexandre de Moraes e à PF, Mauro Cid volta para a prisão em Brasília; homens armados matam pelo menos 40 pessoas em show na Rússia

Após áudios vazados com críticas a Alexandre de Moraes e à Polícia Federal, Mauro Cid voltou para a prisão em Brasília. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi preso novamente após ser ouvido no gabinete de Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal. Para o ministro, o militar descumpriu medidas cautelares e agiu para obstruir a Justiça. Veja também: homens armados matam pelo menos 40 pessoas em show na Rússia.