O Brasil criou trezentas e seis mil vagas de emprego com carteira assinada em fevereiro, alta de 21,3% cento na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do cadastro geral de empregados e desempregados. Veja também: São Paulo terá novo complexo administrativo na região central da cidade.