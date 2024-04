Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (3) Tiroteios entre facções rivais em vários pontos do Rio de Janeiro deixam quatro mortos. Homem sobrevive após ser atropelado por caminhão no interior de SP.

Moradores de comunidades do Rio de Janeiro viveram momentos de pânico nesta quinta-feira (4) durante confrontos entre criminosos. Em Vila Isabel, na zona norte, três pessoas morreram; no complexo do Chapadão, na zona norte, Luís Henrique da Silva Rocha, de 19 anos, conhecido como DJ Pudou, também morreu ao ser atingido por uma bala perdida. Veja também nesta edição do JR 24 Horas: Homem sobrevive após ser atropelado por caminhão no interior de SP.