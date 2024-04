Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (20) Superior Tribunal de Justiça decide pelo cumprimento imediato da pena de Robinho no Brasil. Daniel Alves terá que entregar passaportes brasileiro e espanhol às autoridades da Espanha

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Veja na 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (20): Superior Tribunal de Justiça decide pelo cumprimento imediato da pena de Robinho no Brasil. Daniel Alves terá que entregar passaportes brasileiro e espanhol às autoridades da Espanha. Ranking da ONU aponta Finlândia como o país mais feliz do mundo.