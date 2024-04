Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (8) Elon Musk sobe o tom, chama Alexandre de Moraes de ditador e ataca o presidente Lula. Federação Paulista de Futebol anuncia a seleção do Paulistão com quatro nomes do campeão Palmeiras

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Elon Musk sobe o tom, chama Alexandre de Moraes de ditador e ataca o presidente Lula. Federação Paulista de Futebol anuncia a seleção do Paulistão com quatro nomes do campeão Palmeiras. Seguem internadas as duas crianças que foram baleadas em um tiroteio em Soropédica, na Baixada Fluminense.