Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (5)

A mãe do menino Miguel e a companheira dela foram condenadas pelo assassinato da criança no Rio Grande do Sul. A pena para a mãe do menino, Yasmin Rodrigues, ultrapassa os 57 anos de prisão. Já a companheira dela, Bruna da Rosa, foi condenada a mais de 51 anos de prisão. As duas foram condenadas por homicídio, tortura e ocultação de cadáver. Veja também nesta edição do JR 24 Horas: Ministério da Saúde lança nova caderneta da criança e inclui vacinas contra a Covid-19.