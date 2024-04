Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Hora s desta segunda (8) Justiça eleitoral retoma julgamento que pode cassar mandato de Sergio Moro. Quantidade de médicos no Brasil cresceu quatro vezes desde o início da década de 1990.

O julgamento que pode cassar o mandato do senador Sergio Moro, do União Brasil, será retomado nesta segunda (8), em Curitiba, no Paraná. Moro é acusado de abuso de poder econômico, uso de caixa dois e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha eleitoral de 2022. Veja também nesta edição do JR 24 Horas: Quantidade de médicos no Brasil cresceu quatro vezes desde o início da década de 1990.