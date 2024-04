Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta quarta (20) Condenado à prisão por estupro na Espanha, Daniel Alves ganha liberdade provisória

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Condenado à prisão por estupro na Espanha, Daniel Alves ganha liberdade provisória. E ainda: Outono chega com previsão de frente fria no Sudeste nos próximos dias.