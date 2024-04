Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta sexta (22) Motorista perde o controle do caminhão e bate em, ao menos, seis carros em Niterói, no Rio de Janeiro

Boletim JR 24H| 22/03/2024 - 12h30 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share