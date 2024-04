Alto contraste

O presidente Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron, assinaram hoje (28), no último dia da visita do líder francês, pelo menos 15 acordos bilaterais. Macron vai visitar o Congresso Nacional e será recebido pelo presidente do senado, Rodrigo Pacheco. Na visita, deve ser lançado o grupo parlamentar Brasil- França, cujo objetivo é estreitar a relação entre os parlamentares.