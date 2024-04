Brasil tem queda no número de mortes violentas, mas índices ainda assustam

Alto contraste

O Brasil registrou queda de 3% nas mortes por homicídio em 2023 na comparação com o ano anterior. O número de vítimas ano passado foi de 37.639. Apesar da queda, a média no número de mortos ainda é alta. Foram 103 vítimas por dia. Segundo o Ministério da Justiça, não era registrada diminuição no número de casos desde 2020. As cidades do Rio de Janeiro, Salvador e Manaus foram as que mais tiveram vítimas. O Nordeste reuniu a maior quantidade de homicídios dolosos, com intenção de matar. Cerca de 91% das vítimas de homicídio, no ano passado, eram homens.