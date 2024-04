Caminhão carregado com pneus pega fogo e interdita Rodoanel em São Paulo No meio da tarde as vias começaram a ser liberadas

Um caminhão carregado com pneus pegou fogo esta tarde no Rodoanel, em São Paulo. A imagem do helicóptero da RECORD mostra uma grande coluna de fumaça e o trânsito parado. Ao chegar mais perto, é possível ver uma explosão. A pista ficou interditada enquanto os bombeiros controlavam as chamas. No meio da tarde as vias começaram a ser liberadas, mas o congestionamento chegou a 18 quilômetros. O incidente aconteceu na altura de parelheiros, zona sul de São Paulo. Ninguém se feriu e segundo a Concessionária que administra a via, o incêndio foi iniciado após uma pane elétrica no caminhão.