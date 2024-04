Campanha pela paz acontece em shoppings do Brasil até o fim de abril A campanha "pin for peace", que em português significa "broches pela paz", conta com painéis digitais que estampam fotos e mensagens contra o antissemitismo e o terrorismo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na semana em que a guerra entre Israel e o Hamas completa seis meses, uma ação pela paz acontece em shoppings pelo Brasil. A campanha "pin for peace", que em português significa “broches pela paz”, conta com painéis digitais que estampam fotos e mensagens contra o antissemitismo e o terrorismo. Além disso, convida as pessoas a postarem fotos em preto e branco com a hashtag do movimento e marcarem cinco amigos. A ação acontece em 24 shoppings, em seis estados do país, até o dia 30 de abril.