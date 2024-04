Alto contraste

Mais de mil cigarros eletrônicos foram apreendidos durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no interior de Goiás. O uso do produto, que é proibido no Brasil, vai ser analisado pelo Senado. A apreensão foi na BR-153, perto da cidade de Morrinhos. De acordo com a PRF, eles seriam vendidos em shows sertanejos durante o próximo feriado.