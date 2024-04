Carro com duas pessoas é arrastado pela força da água durante a chuva no interior paulista Mãe e filho foram resgatados e levados para o pronto-socorro de Lins

Um carro com duas pessoas caiu em um córrego durante a forte chuva que atingiu Lins, no interior de São Paulo. O veículo foi arrastado pela força d’água. Os passageiros precisaram ser resgatados pelos bombeiros. Mãe e filho foram levados para o pronto-socorro da cidade e, apesar do susto, passam bem.