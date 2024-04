Centro de São Paulo sofre novo apagão nesta sexta-feira (22)

Alto contraste

A sexta-feira (22) começa com mais um apagão no centro da cidade de São Paulo. Desde segunda-feira, a população sofre com a falta de luz. Falta de energia atinge o centro histórico, incluindo edifícios icônicos, como o Itália e o Copan, que tem mais de 5.000 moradores. Além disso, muitos comerciantes também são prejudicados pela falha no abastecimento. Em nota, a Enel, concessionária responsável, diz que lamenta os transtornos e que está mobilizando geradores para abastecer os clientes.