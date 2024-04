Chuvas deixam mortos e desabrigados no Rio de Janeiro e no Espírito Santo

Alto contraste

Dezenove pessoas morreram e seis continuam desaparecidas no Espírito Santo por causa da chuva dos últimos dias. No Rio de Janeiro, foram oito mortos. Hoje (25), o mau tempo deu uma trégua no Rio de Janeiro, mas a população lida com os prejuízos. A prefeitura de Petrópolis decretou luto de três dias pelos quatro mortos, todos da mesma família. O estado do Rio tem hoje (25) 203 desalojados e 663 desabrigados. Já no Espírito Santo, o município de Mimoso do Sul registrou 17 das 19 mortes, e mais de oito mil pessoas tiveram de deixar suas casas em todo o estado. O ministério da Saúde prepara kits emergenciais com medicamentos e equipes para acompanhar as situações no Rio e no Espírito Santo.