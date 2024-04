Com alerta para tempestade, RJ decreta ponto facultativo O objetivo é diminuir a circulação de pessoas para evitar acidentes e facilitar as equipes de socorro em possíveis ocorrências

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A prefeitura do Rio de Janeiro e o governo estadual decretaram ponto facultativo nesta sexta-feira (22) em razão da previsão de chuva forte nos próximos dias. As autoridades apelam para que a iniciativa privada também suspenda o expediente. O objetivo é diminuir a circulação de pessoas para evitar acidentes e facilitar as equipes de socorro em possíveis ocorrências por conta da forte chuva que vem por aí. A frente fria também deve provocar temporal nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.