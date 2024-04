Comércio no feriado deve movimentar mais de R$ 240 milhões no RJ Entre os itens mais procurados estão o chocolate, pescados, azeite de oliva, vinhos e refrigerantes

No Rio de Janeiro, os comerciantes estão otimistas. O feriado deve movimentar mais de R$ 240 milhões. A projeção é da Confederação Nacional do Comércio. As vendas voltadas à data devem totalizar quase R$ 3,5 bilhões. Entre os itens mais procurados estão o chocolate, pescados, azeite de oliva, vinhos e refrigerantes. Se a projeção se confirmar, o crescimento registrado será 4,5% maior, se comparado ao mesmo período do ano passado. Mesmo com a previsão de chuva, a ocupação hoteleira na cidade do Rio deverá ser de 74% até domingo.