Conferência Nacional da Mulher Advogada promove inclusão feminina no mundo jurídico

Terminou nesta sexta-feira (15), em Curitiba (PR), a quarta edição da Conferência Nacional da Mulher Advogada. O evento, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, reforçou a importância do combate à violência e o fortalecimento de políticas de promoção das mulheres. 4 mil advogadas de todo o país participaram de debates sobre os desafios do mercado de trabalho e temas como apoio a pessoas com deficiência, transgêneras e assédio moral e sexual.