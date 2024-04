Coreia do Norte realiza exercícios militares sob a supervisão de Kim Jong-un Exercícios aconteceram durante visita de Antony Blinken, chefe da diplomacia dos EUA, à Coreia do Sul

A Coreia do Norte realizou exercícios militares durante a visita do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, ao país vizinho, a Coreia do Sul. O próprio presidente norte-coreano, Kim Jong-un, supervisionou a atividade. O regime norte-coreano informou que conseguiu testar a capacidade dos lançadores de foguete na segunda-feira (18).