Correios promovem megafeirão para negociação de dívidas

Começa nesta quinta-feira (21), em todo o Brasil, um megafeirão para renegociação de dívidas. Haverá atendimento presencial em mais de 6.000 agências dos Correios, onde vão estar especialistas em educação financeira. Serão oferecidos descontos de até 96%, além de ofertas de 700 empresas parceiras do programa Desenrola Brasil. O megafeirão vai até a semana que vem e as informações podem ser acessadas nos sites do governo federal e dos Correios.