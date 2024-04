Daniel Alves deixa presídio após pagar fiança

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Daniel Alves deixou hoje (25) a prisão em Barcelona, depois de pagar fiança equivalente a cinco milhões e quatrocentos mil reais. O jogador estava acompanhado da advogada. A saída dele foi autorizada depois da confirmação do pagamento e da entrega dos passaportes brasileiro e espanhol. Daniel Alves não pode deixar a Espanha e terá que comparecer toda sexta-feira à justiça do país. Ele também tem que manter ao menos um quilômetro de distância da vítima e não pode se comunicar com ela. Daniel foi condenado a quatro anos de prisão pelo estupro de uma jovem em uma casa noturna de Barcelona, mas vai aguardar a decisão final do julgamento em liberdade.