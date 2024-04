Daniel Alves vai ter de cumprir uma série de condições após Justiça espanhola aceitar pedido de liberdade provisória

Alto contraste

A Justiça espanhola aceitou o pedido de liberdade provisória do ex-jogador da seleção brasileira Daniel Alves. A decisão foi publicada na manhã de hoje (20). Agora, o brasileiro pode pagar uma fiança imposta pela Justiça espanhola no valor de 1 milhão de euros, equivalente a R$ 5,4 milhões. Além desse valor, os juízes impuseram que o jogador entregue à Justiça os dois passaportes. Ele não pode sair da Espanha e vai ter de comparecer ao tribunal em Barcelona semanalmente e quantas outras vezes for solicitado. Outra condição é manter uma distância de pelo menos 1 km da vítima e não tentar se comunicar com ela. Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão pelo crime de agressão sexual, acusado de estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona.