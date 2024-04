Defesa de Robinho entra com pedido de habeas corpus no STF Atleta pode ser preso a qualquer momento

A defesa de Robinho entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux foi sorteado como relator e vai decidir se mantém a ordem de prisão imediata contra Robinho. Como a defesa entrou com o pedido de liminar de urgência para evitar a prisão de Robinho, essa decisão pode sair ainda hoje (21). No Supremo Tribunal Federal, os entendimentos estão divididos. Alguns argumentam que é preciso resguardar a jurisprudência do Supremo. Nesses casos, a jurisprudência da corte é de aguardar o trânsito em julgado.