Defesa do ex-jogador Robinho, preso por estupro, tem cinco dias para entrar com recurso no STJ A defesa tem também 15 dias para apresentar recursos ao Supremo Tribunal Federal

O Superior Tribunal de Justiça publicou hoje (22) a decisão final do Caso Robinho, que é o chamado acórdão. Com isso, a defesa do ex-jogador tem cinco dias para entrar com recurso no STJ, e 15 dias para apresentar recursos ao Supremo Tribunal Federal. Robinho foi preso nesta quinta (21), em Santos (SP), por um estupro coletivo cometido na Itália.