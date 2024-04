Alto contraste

A taxa de desemprego no Brasil subiu para 7,8% no trimestre de novembro de 2023 a janeiro deste ano. O índice representa um aumento de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. 8,4 milhões de pessoas estão desempregadas no brasil. Os dados são do IBGE.