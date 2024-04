Entenda por que Taiwan enfrenta terremotos e tsunamis O país está localizado em uma área de falhas geológicas no Pacífico

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Taiwan, atingido por um terremoto agora há pouco, é uma ilha que fica no Oceano Pacífico e está a 160 quilômetros da costa da China. O epicentro do terremoto aconteceu a 18 quilômetros de profundidade. O país enfrenta terremotos e tsunamis porque fica em uma área de falhas geológicas no Pacífico.