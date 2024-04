Estudantes podem consultar se estão incluídos no programa "Pé-de-Meia" a partir de hoje (20)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A partir de hoje (20) estudantes do ensino médio da rede pública podem consultar se estão incluídos no programa Pé-de-Meia do governo federal. Ele funciona como uma poupança, que vai destinar até R$ 9.200 por ano como incentivo para que estudantes de baixa renda concluam a educação básica. A consulta pode ser feita por meio do aplicativo do Ministério da Educação, disponível nas plataformas digitais. O estudante pode receber R$ 200 por estar matriculado e até mil reais no fim do ano, desde que seja aprovado e tenha taxa satisfatória de frequência nas aulas.