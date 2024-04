FGTS futuro poderá ser usado para financiar imóveis próprios A Caixa tem 90 dias para aplicar as novas regras

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço autorizou que os trabalhadores de baixa renda usem os recursos que ainda vão receber de FGTS para comprar a casa própria pelo Minha Casa, Minha Vida. O valor poderá ser usado para compor a renda familiar. Por enquanto vai valer somente para famílias que recebem menos de dois mil seiscentos e quarenta reais por mês. A Caixa tem 90 dias para aplicar as novas regras.