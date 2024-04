Google vai excluir dados de navegação anônima para encerrar processo judicial nos EUA A decisão faz parte do processo em que a companhia foi condenada por monitorar a atividade de usuários, mesmo quando utilizam a aba que deveria ser anônima

A gigante de tecnologia Google vai excluir bilhões de dados para encerrar um processo judicial nos Estados Unidos. A empresa se comprometeu a apagar todos os dados coletados no modo de navegação anônima do navegador Chrome - que pertence ao Google. A decisão faz parte do processo em que a companhia foi condenada por monitorar a atividade de usuários, mesmo quando utilizam a aba que deveria ser anônima. O Google afirmou que nenhum desses dados foi usado para fins publicitários.