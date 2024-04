Governo anuncia cidades prioritárias em programa contra a fome

Alto contraste

O governo federal anunciou os municípios prioritários para implementação da estratégia de segurança alimentar e nutricional das cidades. Das 59 cidades consideradas prioritárias, 12 ficam no estado de São Paulo. Guarulhos, Ribeirão Preto e a capital paulista estão entre elas. Pernambuco aparece na sequência, com 6 cidades. A estratégia foi definida no fim do ano passado, com um decreto. O objetivo é ampliar a produção, o acesso e disponibilidade a alimentos adequados e saudáveis. Territórios de periferia e situação de vulnerabilidade são o principal alvo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.