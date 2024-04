Imunização contra dengue em SP começa na próxima quinta (4) Desde o início do ano, quase mil pessoas morreram vítimas da doença

O número de mortes por dengue no Brasil aumenta o alerta entre as autoridades sanitárias. Desde o início do ano, quase mil pessoas morreram vítimas da doença. Na próxima quinta-feira (4) começa a vacinação em São Paulo; a imunização deve acontecer primeiro nos bairros de Itaquera, na zona leste, e na Vila Jaguara, na zona oeste, para crianças de 10 a 14 anos.