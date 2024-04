Incêndio de grandes proporções destrói mais de 140 lojas no Iraque Equipes de resgate e voluntários trabalharam para apagar as chamas

No Iraque, um complexo comercial foi atingido por um incêndio de grandes proporções. Equipes de resgate e voluntários trabalharam para apagar as chamas, que começaram na madrugada de hoje (1º). Mais de 140 lojas foram destruídas. Uma investigação foi aberta para identificar a causa do incêndio, mas informações preliminares apontam para um problema elétrico. Segundo autoridades, pelo menos 11 pessoas foram hospitalizadas.