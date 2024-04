INSS começa a pagar aposentados e pensionistas nesta sexta-feira (22) Quem recebe até um salário mínimo tem prioridade no pagamento

Começa nesta sexta-feira (22) o pagamento de aposentados e pensionistas do INSS referente a março. Os primeiros da fila são aqueles que recebem até um salário mínimo, ou seja R$ 1.412. Quem tem renda acima do piso nacional, terá os pagamentos creditados a partir do dia 1º de abril. Mais de 39 milhões de benefícios previdenciários são pagos todos os meses pelo INSS. Todos os pagamentos referentes ao mês de março serão feitos até o dia 5 de abril.