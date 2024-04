Invasão de abelhas interrompe partida de tênis nos EUA

Alto contraste

Na Califórnia, uma partida de tênis profissional foi interrompida após uma invasão de abelhas na quadra. O jogo entre o espanhol Carlos Alcaraz e o alemão Alexander Zverev estava no primeiro set. Alcaraz se preparava para o saque, quando as abelhas começaram a chegar. Ele tentou afastar os insetos do rosto, com as mãos, com a raquete, mas não conseguiu. A situação ainda piorou quando mais abelhas invadiram a quadra. A partida foi suspensa. Carlos Alcaraz foi picado no rosto, mas passa bem.