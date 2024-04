Japão investiga suplemento alimentar após duas mortes A fabricante retirou do mercado três marcas do suplemento que contém levedura vermelha

O Ministério da Saúde do Japão investiga se um suplemento alimentar causou a morte de duas pessoas e deixou mais de 100 hospitalizadas. Todas as vítimas relataram problemas renais depois de ter consumido o produto usado para reduzir o colesterol. A fabricante retirou do mercado três marcas do suplemento que contém levedura vermelha, uma espécie de fungo.