Jato de acrobacia cai durante treinamento na Turquia As causas são investigadas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na Turquia, um jato de acrobacia caiu enquanto realizava um treinamento. A aeronave se chocou com a pista e houve uma explosão seguida de incêndio, as causas são investigadas. Segundo o ministério de defesa da Turquia, o piloto conseguiu se ejetar antes da colisão e sobreviveu. Mas, um funcionário do setor da aviação que estava na pista onde o avião caiu foi atingido e morreu.