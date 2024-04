Jovem estrangeira diz ter sido vítima de estupro coletivo em boate na Lapa, no Rio de Janeiro De acordo com o depoimento, a vítima foi atacada pelos suspeitos em uma área reservada da casa noturna

A polícia do Rio de Janeiro investiga a denúncia de uma jovem estrangeira, de 25 anos, que diz ter sido vítima de estupro coletivo. Segundo a denúncia, o abuso ocorreu em uma boate no bairro da Lapa, no centro da cidade, na madrugada do último domingo (31). De acordo com o depoimento, a vítima conheceu um rapaz e foi com ele a uma área reservada da casa noturna. Quando chegou ao espaço, foi atacada por outros suspeitos.