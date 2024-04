Kim Jong-un aparece pilotando tanque de guerra na Coreia do Norte A demonstração coincide com exercícios militares conjuntos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foi fotografado pilotando um tanque de guerra durante uma demonstração de força militar. Em imagens publicadas pela mídia estatal norte-coreana, é possível ver apenas o rosto de Kim para fora do novo tanque. A demonstração coincide com a realização de exercícios militares conjuntos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos.