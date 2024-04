Lula chama ministros para discutir preço de alimentos Palácio do Planalto prevê redução de 20% no preço do arroz até o mês de abril

Depois da alta no preço dos alimentos registrada pelo IBGE no mês passado, o presidente Lula convocou uma reunião com ministros. O Palácio do Planalto prevê uma redução de 20% no preço do arroz até o mês de abril. Após a reunião o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a alta dos alimentos foi provocada em função da mudança climática.