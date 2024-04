Macron acompanha Lula em lançamento de submarino no Rio de Janeiro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron, estiveram no Rio de Janeiro para o lançamento ao mar do terceiro submarino do programa de renovação da frota brasileira. A cerimônia aconteceu durante a manhã no complexo naval de Itaguaí, no litoral sul do Rio de Janeiro. Acompanhados de autoridades do Brasil e da França, Lula e Macron participaram da cerimônia e, juntos, acionaram o elevador que iniciou o transporte. A iniciativa faz parte de uma cooperação técnica firmada entre os dois países, em 2018. O acordo prevê a entrega, até 2034, de mais dois submarinos com tecnologia de última geração.