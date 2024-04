Mais Médicos vai enviar 1600 profissionais a 654 cidades do Brasil A ideia é reduzir as desigualdades na área da saúde, principalmente em locais pobres

O programa Mais Médicos do governo federal vai enviar 1.600 profissionais a 654 municípios a partir desta segunda-feira (20). A ideia é reduzir as desigualdades na área da saúde, principalmente em locais pobres. Outros 24.770 médicos já estão em atividade. De acordo com o Departamento de Apoio à Gestão de Atenção Primária, o Mais Médicos foi reformulado para se tornar mais atrativo para os profissionais. Além disso, agora 60% das vagas são ocupadas por profissionais formados no Brasil. As regiões que mais receberam médicos em número absoluto foram São Paulo, Bahia e Minas Gerais.