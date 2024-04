Março tem recorde de mortes por dengue desde 2000

Alto contraste

O mês de março bateu recorde e se tornou o mês com mais mortes por dengue desde o ano 2000, quando os casos começaram a ser contabilizados. Entre 1º de março e 1º de abril, a média foi de 22 óbitos no país por dia. Foram 665 mortes. Para evitar o aumento do número de casos, a Secretaria Municipal Saúde de São Paulo informou que vai começar a vacinação a partir de amanhã (4) em Itaquera, na zona leste, e Vila Jaguara, na zona oeste. As regiões concentram o maior número de registros de dengue na cidade. O público-alvo é formado por crianças entre 10 e 14 anos. No país, o distrito federal é a unidade da federação com maior incidência da doença. Em seguida, vêm Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná.