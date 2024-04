Mentor de estupro coletivo na Paraíba é preso no Rio de Janeiro

Alto contraste

Foi preso hoje (19), no Rio, o mentor da barbárie de queimadas, como ficou conhecido o estupro coletivo de cinco mulheres no agreste da Paraíba. Eduardo dos Santos Pereira foi preso em uma ação conjunta das polícias do Rio e da Paraíba. O criminoso estava escondido em uma casa alugada, em Rio das Ostras, no litoral norte fluminense. Pereira tinha fugido da prisão, em 2020. Ele foi acusado de comandar o estupro de cinco mulheres, em uma festa de aniversário, em 2012, à época, duas das vítimas morreram depois de reconhecerem criminosos.