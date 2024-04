Alto contraste

Na Espanha, o Ministério Público pediu dois anos de prisão para o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol Luis Rubiales. Ele é acusado por agressão sexual por ter beijado à força a jogadora Jenni Hermoso, durante a premiação do título da Copa do Mundo Feminina, na Austrália, em agosto do ano passado.